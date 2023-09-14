Всі види пального одночасно подорожчали на понад 1% — Finance.ua
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Всі види пального одночасно подорожчали на понад 1%

Енергетика
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У середу, 13 вересня, порівняно з вівторком, 12 вересня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки «Євро-95» та дизельне паливо марки «Євро» підвищилися на 1,1−1,2% до 25,65−55,39 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 1,2% із 54,72 гривні за літр до 55,39 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне пальне підвищилися на 1,2% із 54,46 гривні за літр до 55,12 гривні за літр.
Середні ціни на газ підвищилися на 1,1% із 25,37 гривні за літр до 25,65 гривні за літр.
У вівторок, 12 вересня, порівняно із понеділком, 11 вересня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 2,0% до 25,37 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 54,72 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на 54,46 гривні за літр.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
Українські Новини
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