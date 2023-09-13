80% обладнання теплоелектроцентралей відремонтовано до опалювального сезону — Шмигаль — Finance.ua
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80% обладнання теплоелектроцентралей відремонтовано до опалювального сезону — Шмигаль

Енергетика
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.
Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.
Під час засідання уряду премʼєр зазначив, що наразі відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.
Крім того, повідомляється, що Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків теплових електростанцій, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.
За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.
«Відремонтовано майже 80% обладнання теплоелектроцентралей. Тривають інтенсивні ремонти, які завершаться вчасно. Крім того, відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів ГЕС потужністю майже 2,3 ГВт», — сказав Шмигаль.
За словами премʼєра, підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.
Додається, що до зими готові 15,2 тис котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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