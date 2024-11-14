Галущенко спростував інформацію про повернення графіків відключень світла — Finance.ua
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Галущенко спростував інформацію про повернення графіків відключень світла

Енергетика
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Галущенко спростував інформацію про повернення графіків відключень світла
Галущенко спростував інформацію про повернення графіків відключень світла
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що відключення світла не повернулися, а обмеження енергопостачання для промисловості є тимчасовим заходом через непередбачувані ситуації на обʼєктах генерації.
Про це повідомляє Новини.Live.
«Жодні відключення не повернулися. Це тимчасове явище. На жаль, об’єкти генерації, які відновлені, можуть ламатися. Це і відбулося. Усі ці поломки будуть усунуті, й ситуація нормалізується», — сказав міністр.
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За його словами, графіки споживання для підприємців пов’язані з «майже нульовим» рівнем імпорту електроенергії з Європи. У середу цей обсяг становив лише 100 МВт.
Як зазначив Галущенко, міністерство створило механізм, за якого бізнес може імпортувати 80% електроенергії, а 20% постачає Україна, гарантуючи відсутність відключень. Однак бізнес не використовує цю можливість.
«Нічого драматичного в системі не сталося, весь цей гайп про повернення відключень — брехня. Закликаю довіряти лише офіційним джерелам», — наголосив міністр.
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Нагадаємо, 13 листопада НЕК Укренерго повідомила, що в Україні тимчасово запроваджуються відключення світла для бізнесу та промислових споживачів.
Причиною запровадження відключень є короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії, пояснили в Укренерго.
У ДТЕК уточнили, що обмеження для підприємств діятимуть, зокрема, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях у період з 07:00 до 20:00 через дефіцит в енергосистемі, спричинений попередніми обстрілами рф та зниженням температури.
КМВА підтвердила відключення для бізнесу у столиці.
За матеріалами:
НВ
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