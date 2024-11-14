Галущенко спростував інформацію про повернення графіків відключень світла — Finance.ua

Галущенко спростував інформацію про повернення графіків відключень світла Вчора 15:45 — Енергетика

Галущенко спростував інформацію про повернення графіків відключень світла

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що відключення світла не повернулися, а обмеження енергопостачання для промисловості є тимчасовим заходом через непередбачувані ситуації на обʼєктах генерації.

Про це повідомляє Новини.Live

«Жодні відключення не повернулися. Це тимчасове явище. На жаль, об’єкти генерації, які відновлені, можуть ламатися. Це і відбулося. Усі ці поломки будуть усунуті, й ситуація нормалізується», — сказав міністр.

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За його словами, графіки споживання для підприємців пов’язані з «майже нульовим» рівнем імпорту електроенергії з Європи. У середу цей обсяг становив лише 100 МВт.

Як зазначив Галущенко, міністерство створило механізм, за якого бізнес може імпортувати 80% електроенергії, а 20% постачає Україна, гарантуючи відсутність відключень. Однак бізнес не використовує цю можливість.

«Нічого драматичного в системі не сталося, весь цей гайп про повернення відключень — брехня. Закликаю довіряти лише офіційним джерелам», — наголосив міністр.

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Нагадаємо, 13 листопада НЕК Укренерго повідомила, що в Україні тимчасово запроваджуються відключення світла для бізнесу та промислових споживачів.

Причиною запровадження відключень є короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії, пояснили в Укренерго.

У ДТЕК уточнили, що обмеження для підприємств діятимуть, зокрема, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях у період з 07:00 до 20:00 через дефіцит в енергосистемі, спричинений попередніми обстрілами рф та зниженням температури.

КМВА підтвердила відключення для бізнесу у столиці.

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