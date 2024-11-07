У Києві запустили першу когенераційну газопоршневу установку — Finance.ua

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У Києві запустили першу когенераційну газопоршневу установку

Енергетика
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У Києві запустили першу когенераційну газопоршневу установку
У Києві запустили першу когенераційну газопоршневу установку
У Києві розпочала роботу перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. Вона призначена для одночасного виробництва електроенергії і тепла.
Про це повідомив Віталій Кличко, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.
За його словами, обладнання встановили на одному з підприємств критичної інфраструктури міста за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Проєкту енергетичної безпеки.
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«Сьогодні, в умовах постійних атак ворога, нашим ключовим пріоритетом є модернізація енергетичного сектору. Столична влада робить усе, щоб підвищити стійкість та енергетичну незалежність Києва, зокрема критично важливих об’єктів столиці», — зазначив міський голова.
Також Віталій Кличко нагадав, що в травні 2024 року Київрада схвалила Концепцію «Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації». Цю ініціативу підтримали багато міжнародних партнерів, і її мета — розбудувати в столиці локальні джерела комбінованого виробництва тепла та електроенергії, забезпечити ширше використання альтернативних джерел палива.
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«Київ замовив ще 15 когенераційних установок, які мають надійти партіями протягом року. Наша мета — досягти додаткової сумарної потужності близько 170 МВт протягом року», — додав очільник міста.
За матеріалами:
Finance.ua
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