Україна накопичила достатньо пального для проходження зими — Міненерго Сьогодні 19:45 — Енергетика

Україна накопичила достатньо пального для проходження зими — Міненерго

Українські енергетики до початку опалювального сезону накопичили достатні запаси паливно-мастильних матеріалів.

Про це в ефірі повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

«На сьогодні запаси сформовані на належному рівні, які допомагають збалансувати енергосистему», — сказав Колісник.

Він також зазначив, що зараз активно встановлюється власна генерація на соціальних об’єктах, таких як школи та лікарні. Крім того, до України завезено велику кількість генераторів, що працюють на бензині, дизельному пальному та газі.

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«Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими й ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону», — додав заступник міністра.

Як повідомлялося, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», що постачає газ теплокомуненерго, бюджетним та релігійним установам, уклало договори на постачання газу під час опалювального сезону із понад 6 тис. споживачів.

Укрінформ За матеріалами:

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