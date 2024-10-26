Світовий рейтинг цін на бензин: країни з найдешевшим і найдорожчим пальним — Finance.ua

Світовий рейтинг цін на бензин: країни з найдешевшим і найдорожчим пальним
Середня вартість бензину А95 у світі становить 1,27 долара США за літр, але ціни сильно різняться між країнами.
Про це пише УНН з посиланням на дані GlobalPetrolPrices.
За даними аналітиків, в багатших країнах ціни вищі, а в бідніших країнах та в країнах, які виробляють та експортують нафту — ціни значно нижчі.
Водночас помітним виключенням є США, які є економічно розвиненою країною, але мають низьку вартість бензину.
Що впливає на ціни на пальне
Аналітики пояснюють, різниця у вартості між країнами обумовлені різними податками та субсидіями на пальне.
Всі країни мають доступ до нафти однакової вартості на міжнародних ринках, але запроваджують різні податки. Тому роздрібна вартість пального різниться.
Де у світі найдешевший бензин
Лідерами за найнижчими цінами на бензин є Іран, Лівія та Венесуела.
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Так в Ірані останніми днями вартість цього виду пального не перевищувала 0,029 долара за літр — приблизно 1,179 грн.
У Лівії вартість становить 0.031 дол/літр (1,285 грн), у Венесуелі — 0,035 дол./літр (1,442 грн).
Далі йде Єгипет, де вартість вже дещо вища, і становить 0,309 дол/літр.
Загалом у близько 46 країнах світу літр бензину коштує менше 1 долара.
Яке місце посідає Україна
В Україні, згідно з даними GlobalPetrolPrices, середня вартість бензину А95 зараз становить 1,43 долара за літр. Це ставить країну на 113 сходинку у світовому рейтингу.
Найбільше ж за цей вид пального доводиться платити мешканцям Гонконгу — 3,314 доларів за літр.
Нагадаємо, найдешевше зарядка електромобіля обійдеться жителям Ісландії (2,9 євро), Португалії (3,2 євро) і Фінляндії (4,6 євро), а найдорожче — Норвегії (18,9 євро), оскільки в цій країні ціни майже на всі товари на 25% вищі, ніж у середньому по Євросоюзу. Україна не представлена в списку.
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