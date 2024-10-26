Світовий рейтинг цін на бензин: країни з найдешевшим і найдорожчим пальним — Finance.ua
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Світовий рейтинг цін на бензин: країни з найдешевшим і найдорожчим пальним

Світ
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Світовий рейтинг цін на бензин: країни з найдешевшим і найдорожчим пальним
Світовий рейтинг цін на бензин: країни з найдешевшим і найдорожчим пальним, Фото: freepik
Середня вартість бензину А95 у світі становить 1,27 долара США за літр, але ціни сильно різняться між країнами.
Про це пише УНН з посиланням на дані GlobalPetrolPrices.
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За даними аналітиків, в багатших країнах ціни вищі, а в бідніших країнах та в країнах, які виробляють та експортують нафту — ціни значно нижчі.
Водночас помітним виключенням є США, які є економічно розвиненою країною, але мають низьку вартість бензину.

Що впливає на ціни на пальне

Аналітики пояснюють, різниця у вартості між країнами обумовлені різними податками та субсидіями на пальне.
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Всі країни мають доступ до нафти однакової вартості на міжнародних ринках, але запроваджують різні податки. Тому роздрібна вартість пального різниться.

Де у світі найдешевший бензин

Лідерами за найнижчими цінами на бензин є Іран, Лівія та Венесуела.

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Так в Ірані останніми днями вартість цього виду пального не перевищувала 0,029 долара за літр — приблизно 1,179 грн.
У Лівії вартість становить 0.031 дол/літр (1,285 грн), у Венесуелі — 0,035 дол./літр (1,442 грн).
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Далі йде Єгипет, де вартість вже дещо вища, і становить 0,309 дол/літр.
Світовий рейтинг цін на бензин: країни з найдешевшим і найдорожчим пальним
Загалом у близько 46 країнах світу літр бензину коштує менше 1 долара.

Яке місце посідає Україна

В Україні, згідно з даними GlobalPetrolPrices, середня вартість бензину А95 зараз становить 1,43 долара за літр. Це ставить країну на 113 сходинку у світовому рейтингу.
Найбільше ж за цей вид пального доводиться платити мешканцям Гонконгу — 3,314 доларів за літр.
Нагадаємо, найдешевше зарядка електромобіля обійдеться жителям Ісландії (2,9 євро), Португалії (3,2 євро) і Фінляндії (4,6 євро), а найдорожче — Норвегії (18,9 євро), оскільки в цій країні ціни майже на всі товари на 25% вищі, ніж у середньому по Євросоюзу. Україна не представлена в списку.

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За матеріалами:
УНН
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