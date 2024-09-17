Після підвищення акцизів ціни на деякі види пального впали: думка експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Після підвищення акцизів ціни на деякі види пального впали: думка експерта

Технології&Авто
19
Після підвищення акцизів ціни на деякі види пального впали: думка експерта
Після підвищення акцизів ціни на деякі види пального впали: думка експерта
Після того як підписано закон про підвищення податків на пальне, роздрібні ціни пішли вгору. Проте у гуртових закупках у деяких регіонах є певне просідання. Це пояснюється наявністю запасів пального, ввезеного до підвищення податку.
Захистіть своє авто від непередбачуваних ситуацій. Обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України прямо на Finance.ua.
«Після підвищення акцизів ціни на бензин подекуди… впали. Не виключаю, що цього тижня трохи просяде й дизель, перші кроки вже є», — так пише на своїй сторінці у соцмережі паливний експерт Сергій Куюн.
«Запаси великі, через падіння цін на нафту закупівельні ціни на нові партії посипались, тому треба продавати старе якомога швидше. Зараз оптові ціни нижче, ніж були до запровадження нових акцизів: бензин на 1,65 грн/л, ДП — на 1,2 грн/л.» — наводить приклади Сергій Куюн.
«Що рухається згідно з очікуваннями, то це скраплений газ. Зовнішній ринок тут не допоміг (цей продукт часом демонструє автономність від нафтових цін, сьогодні саме такий період), та й зміни акцизу суттєвіші, ніж на бензині та ДП (+5 грн/л проти 1,5−2 грн на бензині й дизелі). За місяць ціна на колонці додала понад 2,5 грн/л й рухається до середньої позначки 33 грн/л (наразі 31 грн/л). Так, дорожче, але економія відносно бензину зберігається», — підсумовує Сергій Куюн.
За матеріалами:
autoporady.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.