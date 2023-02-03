Галущенко: прискорення інтеграції енергетичних ринків України та ЄС сприятиме зміцненню взаємної енергетичної безпеки — Finance.ua
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Галущенко: прискорення інтеграції енергетичних ринків України та ЄС сприятиме зміцненню взаємної енергетичної безпеки

Енергетика
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Підтримка держав-членів ЄС у процесі синхронізації української енергосистеми з континентальною європейською системою ENTSO-E була важливим і потрібним кроком, який допоміг українській енергетиці вистояти.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час спільного засідання Уряду України та Європейської комісії, яке відбулося у Києві 2 лютого 2023 р. напередодні Саміту «Україна — ЄС», пише Міненерго.
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«Саме в ніч з 23 на 24 лютого, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення росії, Україна від’єдналася від енергетичних систем росії і білорусі, почала роботу в ізольованому режимі, а через 21 день синхронізувалася з континентальною європейською системою», — нагадав Герман Галущенко. — І ми високо оцінюємо початок роботи ринку електроенергії між Україною та ЄС після синхронізації енергосистем".
Він висловив сподівання щодо збільшення обсягів експортно-імпортних операцій, особливо збільшення імпорту. А також відзначив залучення України до ініціативи REPowerEU.
«Ми зацікавлені в активній участі у спільних закупівлях газу та створенні резервної кількості газу у наших сховищах», — заявив Герман Галущенко.
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Він також наголосив, що українська сторона очікує на результативне продовження роботи групи високого рівня з інтеграції енергетичних ринків: «Прискорення інтеграції українського та європейського ринків електроенергії та природного газу сприятиме зміцненню взаємної енергетичної безпеки і допоможе подолати залежність ЄС від росії та її викопного палива».
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Герман Галущенко щиро подякував Єврокомісії та державам-членам ЄС за підтримку енергосектору України. Зокрема, створення Фонду підтримки енергетики України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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