Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій — Finance.ua

Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій 25.06.2022, 19:36 — Кримінал

Хакери поширюють небезпечні електронні листи із темою «Безоплатна первинна правова допомога».

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Листи надходять з вірогідно скомпрометованої електронної адреси в домені gov.ua та мають вкладення «Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar».

Зазначений RAR-архів містить документ «Алгоритм_LegalAid.xlsm», відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми.

«Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України», — резюмували у відомстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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