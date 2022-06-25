Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій — Finance.ua

Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій
Хакери поширюють небезпечні електронні листи із темою «Безоплатна первинна правова допомога».
Про це повідомляє Держспецзв’язку.
Листи надходять з вірогідно скомпрометованої електронної адреси в домені gov.ua та мають вкладення «Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar».
Криптовалюти та шахрайство
Зазначений RAR-архів містить документ «Алгоритм_LegalAid.xlsm», відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми.
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«Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України», — резюмували у відомстві.
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