Компанія-розробник поверне користувачам найпопулярнішої криптогри $620 мільйонів, вкрадених раніше хакерами — Finance.ua

Компанія-розробник поверне користувачам найпопулярнішої криптогри $620 мільйонів, вкрадених раніше хакерами 25.06.2022, 23:43 — Кримінал

Компанія-розробник поверне користувачам найпопулярнішої криптогри $620 мільйонів, вкрадених раніше хакерами

Компанія Sky Mavis Inc., що є розробником найпопулярнішої криптовалютної гри Axie Infinity (AXS) оголосила, що поверне усім користувачам кошти, втрачені після хакерської атаки на сайдчейн Ronin

Розробники заявили, що 28 червня роботу Ronin відновлять — тоді ж користувачі й отримають свої гроші назад.

Що відомо про атаку?

Хакерська атака на сайдчейн Ronin була здійснена ще в березні. Тоді зловмисники використали експлойт, внаслідок чого постраждали вузли валідаторів Sky Mavis.

Компанія зазнала збитків у розмірі 173 600 ETH і $ 25,5 мільйонів — 1/3 вкрадених активів належала компанії, а ось понад 100 000 EТН були ігровими. Втім, одразу після атаки користувачам пообіцяли повернути кошти в повному обсязі.

Axie Infinity — одна з найбільших ігор жанру Play2Earn, які дозволяють учасникам накопичувати крипто-токени в процесі гри, якими потім можна торгувати.

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