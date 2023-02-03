Хабар на 722 мільйони: НАБУ і САП завершили розслідування проти ексголови ДФС — Finance.ua

Хабар на 722 мільйони: НАБУ і САП завершили розслідування проти ексголови ДФС Сьогодні 12:15 — Кримінал

Хабар на 722 мільйони: НАБУ і САП завершили розслідування проти ексголови ДФС, Фото: НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його пособника (радника), підозрюваних в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

Як повідомляє НАБУ, їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

«Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у 5,5 млн дол. США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 — серпня 2016 рр», — сказано в повідомленні.

«Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компаній, підконтрольних його близькій особі, а також раднику, через інші іноземні компанії-«прокладки», залучені радником експосадовця.

Відправниками коштів, як встановили НАБУ і САП, були дві компанії-нерезиденти, підконтрольні власнику агрохолдингу.

При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.

«НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, своєю чергою, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені», — зазначили в НАБУ.

У жовтні 2022 року цим двом особам повідомили про підозру.

Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, залучених у так званій «газовій схемі», організатором якої вважають колишнього народного депутата України. Відповідну справу слухають у ВАКС.

Що ж до власника агрохолдингу, то матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження, розслідування триває. Він також наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ «ВіЕйБі Банк».

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