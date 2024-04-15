Group DF та Hyundai побудують хімічний індустріальний парк у Рівному — Finance.ua

Group DF та Hyundai побудують хімічний індустріальний парк у Рівному Сьогодні 07:49 — Технології&Авто

Group DF International Дмитра Фірташа та корейська Hyundai Engineering Co. Limited домовились про будівництво промислового хімічного індустріального парку у Рівному.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Засновник і очільник Group DF Дмитро Фірташ та виконавчий директор Hyundai Engineering Хієон-Сунг ХОНГ 12 квітня підписали угоду, яка дала старт цьому проекту.

Зазначається, що в рамках масштабного проекту передбачено будівництво заводів із виробництва «екологічно чистого» аміаку, азотних добрив та інших похідних хімічних продуктів. А також передбачено створення першого в Україні виробництва водню та аміаку на основі відновлюваних джерел електроенергії.

15 листопада 2023 року Group DF International GmbH та південно-корейська Hyundai Engineering Co. Limited уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачав співпрацю сторін через створення спільних інвестиційних проектів у галузі виробництва добрив як на території України, так і в інших юрисдикціях.

У ньому йшлося про плани спільної реалізації проектів будівництва нових та реконструкції існуючих хімічних заводів, що належать Групі.

Економічна Правда За матеріалами:

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