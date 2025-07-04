Google збирається обмежити монетизацію для YouTube-каналів з «неоригінальним» контентом — Finance.ua
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Google збирається обмежити монетизацію для YouTube-каналів з «неоригінальним» контентом

Технології&Авто
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Google збирається обмежити монетизацію для YouTube-каналів з «неоригінальним» контентом
Google збирається обмежити монетизацію для YouTube-каналів з «неоригінальним» контентом
Google оголосила про чергову зміну в політиці монетизації YouTube — і вони торкнуться багатьох тисяч каналів на майданчику. З 15 липня політика буде оновлена щодо «оригінального» та «автентичного» контенту. Контент, який буде «суперечити оновленим правилам», буде піддаватися певним обмеженням.
Про це повідомляє Insider Gaming.
«Щоб монетизувати свої ролики в рамках партнерської програми YouTube, ми завжди вимагали завантажувати „оригінальний“ та „автентичний“ контент. 15 липня 2025 року YouTube оновить правила, щоб оперативно виявляти контент, який виробляється масово та постійно повторюється», — йдеться в заяві сервісу.
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Іншими словами, нові правила спрямовані на ті канали, які отримали велику популярність завдяки AI-роликам, фейковим трейлерам та, можливо, реакційному контенту.
Власники подібних каналів, швидше за все, зіткнуться з відключенням монетизації — втім, в Google не пояснили, як саме вони будуть визначати «масовий» та «повторюваний» контент.
За матеріалами:
Українські Новини
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