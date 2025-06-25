Google запустив персоналізовані підказки в AI Mode — Finance.ua
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Google запустив персоналізовані підказки в AI Mode

Технології&Авто
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Google запустив персоналізовані підказки в AI Mode
Google запустив персоналізовані підказки в AI Mode
Google оновив режим AI Mode у своєму мобільному застосунку: тепер система показує індивідуальні підказки до штучного інтелекту, згенеровані на основі попередніх пошукових запитів користувача.
Про це повідомляє видання 9to5Google.
Нововведення вже доступне в бета-версії Google app 16.24 для Android та iOS. Раніше всі користувачі бачили однакові приклади взаємодії з AI Mode. Тепер підказки оновлюються динамічно — коли користувач відкриває розділ «Meet AI Mode» у застосунку, через віджет пошуку або ярлик Pixel Launcher.
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Оновлення стало частиною ширшої трансформації пошуку Google, анонсованої на конференції Google I/O 2025. Компанія поступово переходить від класичного пошуку до генеративного інтерфейсу, який формує узагальнену відповідь в одному блоці.
AI Mode вже підтримує розширені функції: створення порівняльних таблиць, генерацію ідей, підсумки з кількох джерел та інструменти аналізу. Також тестуються голосовий пошук, фінансові графіки та вбудований ШІ-помічник у меню Android.
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Google очікує, що персоналізовані підказки зроблять інтерфейс зручнішим і швидше адаптують користувачів до нової моделі пошуку. Коли функція стане доступною за межами США — поки не повідомляється.
AI Mode — це режим у застосунку Google, який дозволяє взаємодіяти зі штучним інтелектом напряму. Замість класичної видачі пошуку, він генерує узагальнені відповіді, підсумки, порівняння та поради на основі запитів.
За матеріалами:
Українські Новини
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