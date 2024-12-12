Google запустила універсальну ШІ-модель Gemini 2.0 — Finance.ua
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Google запустила універсальну ШІ-модель Gemini 2.0

Технології&Авто
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Google запустила універсальну ШІ-модель Gemini 2.0
Google запустила універсальну ШІ-модель Gemini 2.0
Google випустила оновлену версію штучного інтелекту Gemini 2.0, яка стане основою для всіх продуктів компанії. Реліз відбувся через 10 місяців після запуску попередньої версії 1.5.
Про це пише The Verge.
Деміс Хасабіс, генеральний директор Google DeepMind та керівник усіх проєктів компанії у сфері штучного інтелекту, підкреслює універсальність нової моделі. За його словами, Gemini 2.0 Flash демонструє ефективність на рівні поточної Pro-версії за тієї ж швидкодії та вартості обчислень.
Що змінилося? Оновлена версія отримала можливість створювати аудіо та зображення, а також має розширені мультимодальні функції. Ці вдосконалення закладають основу для розвитку агентного штучного інтелекту — ботів, здатних виконувати завдання від імені користувачів.
«Ми розглядаємо 2025 рік як справжній початок ери агентів, і Gemini 2.0 є фундаментом для цього», — зазначив Хасабіс.
Компанія представила низку експериментальних проєктів. Project Astra — візуальна система, яка допомагає ідентифікувати об’єкти, орієнтуватися у просторі та знаходити загублені речі. Project Mariner — розширення для Chrome, що може керувати браузером. Jules спеціалізується на пошуку та виправленні помилок у коді. Окремий агент на базі Gemini 2.0 допомагає користувачам покращувати ігрові навички.
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Хасабіс визнає необхідність вирішення як традиційних проблем — продуктивності, ефективності та вартості обчислень, так і нових викликів, пов’язаних із безпекою автономних агентів.
«Нам потрібні нові рішення безпеки, наприклад, тестування у захищених середовищах. Це буде важливо для перевірки агентів, замість випробувань у реальних умовах… вони стануть кориснішими, але й ризики зростуть», — пояснює він.
Наразі доступна лише базова версія моделі — Gemini 2.0 Flash, яку можна протестувати у вебдодатку Gemini. На початку наступного року оновлення з’явиться на інших платформах компанії.
За матеріалами:
ITC.ua
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