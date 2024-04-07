Google замість виплати компенсації знищить дані щодо відстеження користувачів у режимі «Інкогніто» — Finance.ua

Google замість виплати компенсації знищить дані щодо відстеження користувачів у режимі «Інкогніто» Сьогодні 23:11 — Фондовий ринок

Google замість виплати компенсації знищить дані щодо відстеження користувачів у режимі «Інкогніто», Фото: Jens Meyer

Компанія Google погодилася врегулювати колективний позов, пов’язаний з неналежним відстеженням користувачів у анонімному режимі у браузері Chrome.

Про це повідомляє WSJ.

Зазначається, що Google не виплачуватиме $5 млрд компенсації за шкоду. Замість цього компанія знищить «мільярд точок даних», зібраних від користувачів у режимі «інкогніто» всупереч політиці конфіденційності.

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Також компанія оновить інформацію про збір даних у браузері Chrome. Користувачам чітко пояснять, які дані збираються і як вони використовуються.

Це оновлення дозволить збереження протягом наступних п’яти років налаштування, яке блокує сторонні файли cookie в режимі «Інкогніто».

У 2020 році проти Google подали позов, у якому звинуватили компанію в омані користувачів щодо приватності їхньої активності в режимі «Інкогніто».

Google заперечувала, стверджуючи, що режим «Інкогніто» не є гарантією повної конфіденційності інтернет-сесій.

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Умови врегулювання:

угода ще повинна отримати остаточне затвердження від судді;

Google вимкне сторонні файли cookie в режимі «Інкогніто» на наступні п’ять років.

Замість них буде впроваджена Topics API — система, яка дозволяє класифікувати активність користувачів за темами без прямого доступу до їхніх особистих даних.

Знищення неналежно зібраних даних може бути складним завданням, адже позов стосується інформації, зібраної ще 2016 року. Є імовірність, що Google уже продала або використала ці дані у своїх продуктах.

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Google також мусить переписати свої заяви про конфіденційність щодо режиму «Інкогніто» і вже почала впроваджувати відповідні зміни. Це врегулювання є важливою перемогою для користувачів, які очікують від Google поваги до їхньої приватності.

Знищення даних й оновлення політики конфіденційності допоможуть користувачам краще розуміти, як Google використовує їхні дані.

Впровадження Topics API може стати більш приватним способом відстеження активності користувачів в Інтернеті.

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