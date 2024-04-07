Google замість виплати компенсації знищить дані щодо відстеження користувачів у режимі «Інкогніто» — Finance.ua
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Google замість виплати компенсації знищить дані щодо відстеження користувачів у режимі «Інкогніто»

Фондовий ринок
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Google замість виплати компенсації знищить дані щодо відстеження користувачів у режимі «Інкогніто»
Google замість виплати компенсації знищить дані щодо відстеження користувачів у режимі «Інкогніто», Фото: Jens Meyer
Компанія Google погодилася врегулювати колективний позов, пов’язаний з неналежним відстеженням користувачів у анонімному режимі у браузері Chrome.
Про це повідомляє WSJ.
Зазначається, що Google не виплачуватиме $5 млрд компенсації за шкоду. Замість цього компанія знищить «мільярд точок даних», зібраних від користувачів у режимі «інкогніто» всупереч політиці конфіденційності.
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Також компанія оновить інформацію про збір даних у браузері Chrome. Користувачам чітко пояснять, які дані збираються і як вони використовуються.
Це оновлення дозволить збереження протягом наступних п’яти років налаштування, яке блокує сторонні файли cookie в режимі «Інкогніто».
У 2020 році проти Google подали позов, у якому звинуватили компанію в омані користувачів щодо приватності їхньої активності в режимі «Інкогніто».
Google заперечувала, стверджуючи, що режим «Інкогніто» не є гарантією повної конфіденційності інтернет-сесій.
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Умови врегулювання:

  • угода ще повинна отримати остаточне затвердження від судді;
  • Google вимкне сторонні файли cookie в режимі «Інкогніто» на наступні п’ять років.
Замість них буде впроваджена Topics API — система, яка дозволяє класифікувати активність користувачів за темами без прямого доступу до їхніх особистих даних.
Знищення неналежно зібраних даних може бути складним завданням, адже позов стосується інформації, зібраної ще 2016 року. Є імовірність, що Google уже продала або використала ці дані у своїх продуктах.
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Google також мусить переписати свої заяви про конфіденційність щодо режиму «Інкогніто» і вже почала впроваджувати відповідні зміни. Це врегулювання є важливою перемогою для користувачів, які очікують від Google поваги до їхньої приватності.
Знищення даних й оновлення політики конфіденційності допоможуть користувачам краще розуміти, як Google використовує їхні дані.
Впровадження Topics API може стати більш приватним способом відстеження активності користувачів в Інтернеті.
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