Google скоро випустить Pixel 8a: цей бюджетний смартфон буде крутішим за iPhone 15 — Finance.ua
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Google скоро випустить Pixel 8a: цей бюджетний смартфон буде крутішим за iPhone 15

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Google скоро випустить Pixel 8a: цей бюджетний смартфон буде крутішим за iPhone 15
Google скоро випустить Pixel 8a: цей бюджетний смартфон буде крутішим за iPhone 15
Цієї весни Google має представити нове покоління бюджетної лінійки Pixel. У мережі вже розкрили дизайн і ключові специфікації Pixel 8A, який обіцяє стати найбільш просунутим «бюджетником» в історії Google.
Одним із головних апгрейдів у Pixel 7a стала поява дисплея з частотою 90 Гц. Нове покоління піде ще далі в цьому плані і запропонує 120 Гц. Для порівняння, користувачам iPhone 15 все ще доводиться задовольнятися 60 Гц.
Pixel 8a також вийде з новим чипом Tensor G3 — більш швидким по частині CPU і GPU, ніж Tensor G2 в Google Pixel 7a. Щодо камер, тут ніяких поліпшень не планується: це основний датчик на 64 Мп, ширококутний об'єктив 13 Мп і фронталка з роздільною здатністю 13 Мп. Pixel 7a, нагадаємо, обійшов iPhone 15 Pro Max та інші флагмани в «сліпому» тесті камер.
З інших особливостей Pixel 8a згадується підтримка режиму DisplayPort. Це дозволить підключити смартфон до монітора. Плюс, Pixel 8a має отримати 7-річну підтримку, як і флагманські Pixel 8, а окрім стартової версії на 128 ГБ також очікується модифікація з 256 Гбайт пам’яті.
Цінник не розкривається, але навряд чи він буде завищеним — актуальний Pixel 7a на старті коштував $499. Очікується, що презентація Pixel 8a відбудеться під час конференції Google I/O 2024, яка запланована на травень.
За матеріалами:
УНІАН
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