Нова функція у Google: тепер пошуковик відстежує криптогаманці — Finance.ua

Нова функція у Google: тепер пошуковик відстежує криптогаманці
Google почав відображати баланси криптовалютних адрес у мережах Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon і Fantom.
Про це повідомляє Forklog.
«Баланс показує тільки нативний токен для кожної мережі. Тимчасова мітка останнього оновлення показує баланс на момент останньої зовнішньої транзакції. Дані оновлюються із затримкою», — йдеться у виносці до основної інформації.
У березні Google інтегрувала функцію перегляду гаманців на домени Ethereum Name Service у результатах пошуку. Інформація про стан адрес довантажується з Etherscan.
У жовтні 2022 року корпорація надала підтримку гаманців Ethereum. Спочатку користувачі могли виконувати пошук за певною публічною адресою і переглядати баланс безпосередньо в рядку запиту.
З 2024 року Google оновила рекламну політику і дозволила просувати орієнтовані на США криптовалютні ETF та інші інвестиційні біржові продукти.
Поділитися новиною