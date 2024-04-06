Нова функція у Google: тепер пошуковик відстежує криптогаманці — Finance.ua

Нова функція у Google: тепер пошуковик відстежує криптогаманці Сьогодні 21:04 — Фондовий ринок

Нова функція у Google: тепер пошуковик відстежує криптогаманці

Google почав відображати баланси криптовалютних адрес у мережах Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon і Fantom.

Про це повідомляє Forklog.

«Баланс показує тільки нативний токен для кожної мережі. Тимчасова мітка останнього оновлення показує баланс на момент останньої зовнішньої транзакції. Дані оновлюються із затримкою», — йдеться у виносці до основної інформації.

У березні Google інтегрувала функцію перегляду гаманців на домени Ethereum Name Service у результатах пошуку. Інформація про стан адрес довантажується з Etherscan.

У жовтні 2022 року корпорація надала підтримку гаманців Ethereum. Спочатку користувачі могли виконувати пошук за певною публічною адресою і переглядати баланс безпосередньо в рядку запиту.

З 2024 року Google оновила рекламну політику і дозволила просувати орієнтовані на США криптовалютні ETF та інші інвестиційні біржові продукти.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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