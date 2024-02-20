Google випустила першу тестову версію Android 15 — Finance.ua

Google випустила першу тестову версію Android 15 Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

Google випустила першу тестову версію Android 15

Google офіційно випустила нову версію Android. Поточна збірка призначена для розробників, а ближче до осені вона стане доступна звичайним користувачам.

Як передає The Verge, в Android 15 реалізовано низка нововведень, які повинні підвищити продуктивність і знизити енергоспоживання. Окремо журналісти виділили дві корисні функції, яких немає в «суперницькому таборі» iOS.

У новому Android регулювання яскравості дисплея буде супроводжуватися тактильною віддачею. Такою функцією обзаведеться повзунок яскравості, розташований в панелі швидких налаштувань. Вібровіддача при переміщенні повзунка буде нагадувати рух фізичного тумблера з фіксаторами положення.

Читайте також Google та Samsung готують операційну систему Wear OS 5 на основі Android 14

Ще в Android 15 додали «Зниження гучності сповіщень» — якщо з однієї програми приходить з десяток оповіщень поспіль, система буде поступово знижувати їх гучність. Можна вимкнути функцію зовсім або активувати її для всіх додатків або тільки від розмов.

Бета-версія Android 15 вже доступна на смартфонах Google, починаючи з Pixel 6. Зараз система не відрізняється стабільністю: з основним смартфоном краще не експериментувати. Фінальна версія вийде в кінці літа або на початку осені 2024 року.

Процес За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.