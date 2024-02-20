Google випустила першу тестову версію Android 15 — Finance.ua
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Google випустила першу тестову версію Android 15

Технології&Авто
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Google випустила першу тестову версію Android 15
Google випустила першу тестову версію Android 15
Google офіційно випустила нову версію Android. Поточна збірка призначена для розробників, а ближче до осені вона стане доступна звичайним користувачам.
Як передає The Verge, в Android 15 реалізовано низка нововведень, які повинні підвищити продуктивність і знизити енергоспоживання. Окремо журналісти виділили дві корисні функції, яких немає в «суперницькому таборі» iOS.
У новому Android регулювання яскравості дисплея буде супроводжуватися тактильною віддачею. Такою функцією обзаведеться повзунок яскравості, розташований в панелі швидких налаштувань. Вібровіддача при переміщенні повзунка буде нагадувати рух фізичного тумблера з фіксаторами положення.
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Ще в Android 15 додали «Зниження гучності сповіщень» — якщо з однієї програми приходить з десяток оповіщень поспіль, система буде поступово знижувати їх гучність. Можна вимкнути функцію зовсім або активувати її для всіх додатків або тільки від розмов.
Бета-версія Android 15 вже доступна на смартфонах Google, починаючи з Pixel 6. Зараз система не відрізняється стабільністю: з основним смартфоном краще не експериментувати. Фінальна версія вийде в кінці літа або на початку осені 2024 року.
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