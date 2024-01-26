Google та Samsung готують операційну систему Wear OS 5 на основі Android 14 — Finance.ua
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Google та Samsung готують операційну систему Wear OS 5 на основі Android 14

Технології&Авто
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Google та Samsung готують операційну систему Wear OS 5 на основі Android 14
Google та Samsung готують операційну систему Wear OS 5 на основі Android 14
Google та Samsung вже декілька років в партнерстві розвивають операційну систему для розумних годинників, її наступна версія Wear OS 5 зʼявиться цього року та буде базуватися на Android 14/
Про це повідомляє 9to5Google.
Майбутня Wear OS 5 активно розробляється компанією Samsung для наступного покоління чипів Galaxy Watch 7 (Exynos 5535). Очікується, що вона дебютує з серією Galaxy Watch 7 цього літа, а восени, ймовірно, з’явиться годинник Pixel Watch 3, який може бути представлений у двох розмірах.
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Подробиць про особливості та зміни в Wear OS 5 поки що небагато, і очікується, що більше інформації буде розкрито під час анонсу Galaxy Watch 7.
Перехід від Wear OS 3.5 до 4.0 був не дуже помітним для користувачів, і поки що не ясно, чи принесе Wear OS 5 якісь помітні зміни в інтерфейсі чи навігації.
За матеріалами:
mezha.media
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