Google виділить 2 млн доларів для України: на що підуть кошти — Finance.ua
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Google виділить 2 млн доларів для України: на що підуть кошти

Фондовий ринок
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Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для Уряду.
Про це пише міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Домовилися про це під час зустрічі з командою техногіганту. Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік», — пише він.
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Також Google підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. Новий грант на 2 мільйони доларів спрямують на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта.
Запустять англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування.
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Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави.

Довідка Finance.ua:

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За матеріалами:
РБК-Україна
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