Google виділить 2 млн доларів для України: на що підуть кошти — Finance.ua

Google виділить 2 млн доларів для України: на що підуть кошти Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для Уряду.

Про це пише міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Домовилися про це під час зустрічі з командою техногіганту. Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік», — пише він.

Також Google підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. Новий грант на 2 мільйони доларів спрямують на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта.

Запустять англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування.

Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави.

Довідка Finance.ua:

Міністерство цифрової трансформації планує встановити термінали супутникового зв’язку Starlink у «пунктах незламності», крім публічних Wi-Fi точок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.