Google видаляє деякі запити щодо здоров’я зі своїх звітів ШІ через сумніви щодо їхньої точності

Розслідування, проведене газетою The Guardian, показало, що згенеровані штучним інтелектом звіти Google надавали неточну інформацію про здоров’я.

Про це пише Еuronews

Повідомляється, що Google видалив деякі огляди штучного інтелекту для запитів, пов’язаних зі здоров’ям, після того, як розслідування виявило, що деяка інформація була оманливою.

Огляди зі штучним інтелектом — це зведені дані, що відображаються у верхній частині результатів пошуку та пропонують інформацію у відповідь на певну тему чи запитання.

Розслідування газети «The Guardian» дійшло висновку, що деякі з цих зведень містили неточні дані про здоров’я, які могли наражати людей на небезпеку.

Газета виявила, що в оглядах ШІ наведено велику кількість цифр з незначним контекстом для таких питань, як «який нормальний діапазон для аналізів крові на печінку?» та «який нормальний діапазон для проб функції печінки?», і що відповіді не враховували відмінності за національністю, статтю, етнічною приналежністю чи віком.

В обох випадках у верхній частині результатів пошуку Google відображався фрагмент коду — абзац, взятий із сайту, який найбільше відповідає запиту користувача.

Для обох запитань Google вирішив витягти з цього фрагмента діапазон рівнів, які вважаються здоровими для різних типів речовин, присутніх у печінці, таких як аланін-амінотрансфераза (АЛТ), яка регулює вироблення енергії, аспартатамінотрансфераза (АСТ), яка виявляє пошкоджені клітини крові, та лужна фосфатаза (ЛФ), яка допомагає розщеплювати білки.

