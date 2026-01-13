0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google видаляє деякі запити щодо здоров’я зі своїх звітів ШІ через сумніви щодо їхньої точності

Особисті фінанси
24
Google видаляє деякі запити щодо здоров’я зі своїх звітів ШІ через сумніви щодо їхньої точності
Google видаляє деякі запити щодо здоров’я зі своїх звітів ШІ через сумніви щодо їхньої точності
Розслідування, проведене газетою The Guardian, показало, що згенеровані штучним інтелектом звіти Google надавали неточну інформацію про здоров’я.
Про це пише Еuronews.
Читайте також
Повідомляється, що Google видалив деякі огляди штучного інтелекту для запитів, пов’язаних зі здоров’ям, після того, як розслідування виявило, що деяка інформація була оманливою.
Огляди зі штучним інтелектом — це зведені дані, що відображаються у верхній частині результатів пошуку та пропонують інформацію у відповідь на певну тему чи запитання.
Розслідування газети «The Guardian» дійшло висновку, що деякі з цих зведень містили неточні дані про здоров’я, які могли наражати людей на небезпеку.
Читайте також
Газета виявила, що в оглядах ШІ наведено велику кількість цифр з незначним контекстом для таких питань, як «який нормальний діапазон для аналізів крові на печінку?» та «який нормальний діапазон для проб функції печінки?», і що відповіді не враховували відмінності за національністю, статтю, етнічною приналежністю чи віком.
В обох випадках у верхній частині результатів пошуку Google відображався фрагмент коду — абзац, взятий із сайту, який найбільше відповідає запиту користувача.
Для обох запитань Google вирішив витягти з цього фрагмента діапазон рівнів, які вважаються здоровими для різних типів речовин, присутніх у печінці, таких як аланін-амінотрансфераза (АЛТ), яка регулює вироблення енергії, аспартатамінотрансфераза (АСТ), яка виявляє пошкоджені клітини крові, та лужна фосфатаза (ЛФ), яка допомагає розщеплювати білки.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems