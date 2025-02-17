Google тестуватиме функцію з розпізнавання віку користувачів за допомогою ШІ — Finance.ua
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Google тестуватиме функцію з розпізнавання віку користувачів за допомогою ШІ

Технології&Авто
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Google тестуватиме функцію з розпізнавання віку користувачів за допомогою ШІ
Google тестуватиме функцію з розпізнавання віку користувачів за допомогою ШІ
Американська компанія Google заявила, що розпочне використовувати штучний інтелект, щоб визначити, чи відповідають користувачі віковим обмеженням її продуктів.
Про це повідомляє CNBC.
«Цього року ми розпочнемо тестування оцінки віку на основі моделі машинного навчання в США. Ця модель допомагатиме нам визначити, чи є користувач старшим чи молодшим 18 років», — заявила віцепрезидентка компанії Джен Фіцпатрік.
За її словами, ця модель допоможе компанії застосувати засоби захисту, і надавати користувачам досвід, який більше відповідає їхнього віку.
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Нова функція буде проходити тестування у всіх продуктах Google, включно з популярною відео-платформою YouTube.
Зазначається, що Google має мільярди користувачів на своїх ресурсах, проте користувачі віком до 18 років мають обмеження щодо користування деякими сервісами компанії.
У вересні минулого року Meta випустила подібні функції, які використовують штучний інтелект для визначення того, чи хтось із користувачів її сервісів не говорить правду про свій вік.
За матеріалами:
Укрінформ
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