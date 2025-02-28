Google скоротив персонал у хмарному підрозділі заради інвестицій у бізнес та ШІ — Finance.ua

Google скоротив персонал у хмарному підрозділі заради інвестицій у бізнес та ШІ Сьогодні 01:24 — Фондовий ринок

Google скоротив персонал у хмарному підрозділі заради інвестицій у бізнес та ШІ

Транснаціональна корпорація Google скоротила персонал у своєму хмарному підрозділі. Метою скорочень було вивільнення коштів для інвестування на розвиток бізнесу та технологій штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.

За словами співрозмовника видання, який побажав залишитися невідомим, скорочення торкнулися менше ніж 100 людей, які займалися продажами. Зазначається, що скорочення відбулося через сповільнення темпів зростання хмарного бізнесу Google та значні інвестиції компанії в розвиток штучного інтелекту.

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Раніше Alphabet (холдингова компанія, що управляє компанією Google Inc та її дочірніми структурами. — Ред.) не витримала прогнози аналітиків щодо доходів від хмарних технологій, а їхні прогнози щодо капітальних витрат на 2025 рік також значно перевищили очікування.

Після серії менших звільнень, Google продовжує скорочувати штат, цього разу в хмарному підрозділі. Раніше, наприкінці січня, компанія оголосила про програму добровільного звільнення для співробітників підрозділу платформ і пристроїв, що об’єднує апаратний підрозділ Pixel і програмне забезпечення Android. Протягом 2024 року Google поступово скорочував персонал по всій компанії в рамках реорганізації, пише Bloomberg.

Google Cloud, який вважається одним із найкращих варіантів зростання компанії в міру розвитку пошукового бізнесу, залишається ключовим напрямком інвестицій. Під час звіту про прибутки компанії в лютому фінансовий директор Alphabet Анат Ашкеназі сказав, що компанія очікує «деякого зростання кількості співробітників у 2025 році в ключових сферах інвестицій, таких як ШІ та хмара».

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