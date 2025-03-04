Google розробляє технологію високошвидкісного інтернету — Finance.ua

Google розробляє технологію високошвидкісного інтернету Сьогодні 03:22 — Технології&Авто

Google розробляє технологію високошвидкісного інтернету

Google працює над інноваційною технологією бездротової передачі високошвидкісного інтернету, яка використовує світлові промені замість традиційних кабелів.

Проєкт під назвою Taara передбачає розробку спеціального компактного чіпа, здатного точно направляти та коригувати світлові сигнали, що забезпечує ефективну передачу даних без необхідності прокладання дорогих оптоволоконних мереж. Ця технологія працює за тим же принципом, що й оптоволокно, але без фізичних кабелів, що робить її значно економічнішою та простішою у впровадженні.

За інформацією Google, Taara може передавати дані зі швидкістю до 20 Гбіт/с на відстані до 20 км. На відміну від супутникових рішень, таких як Starlink, що використовують лазери в космосі, ця система передає дані по поверхні Землі.

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Головною технічною складністю є підтримка стабільного з’єднання між «світловими мостами» та подолання природних перешкод, зокрема туману, дощу та руху об’єктів.

Наразі технологію протестували в 12 країнах, і вона вже використовувалася для покращення зв’язку на фестивалі Coachella. Попри успішні випробування, система все ще перебуває на стадії розробки, проте в майбутньому може стати революційним рішенням для швидкісного інтернету в регіонах зі слабкою інфраструктурою.

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