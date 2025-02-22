Яке місце у світовому рейтингу швидкості інтернету посідає Україна — Finance.ua
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Яке місце у світовому рейтингу швидкості інтернету посідає Україна

Технології&Авто
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Компанія Ookla опублікувала рейтинг швидкості інтернету в різних країнах світу на основі даних бенчмарка Speedtest. Список актуальний станом на кінець січня 2025 року.

Лідери рейтингу

За пів року Україна втратила в топі за стаціонарним інтернетом 11 позицій, перемістившись із 60-го на 71-ше місце.
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Перші три місця в рейтингу посіли:
  • Сінгапур (324,92 Мбіт/с);
  • ОАЕ (310,05 Мбіт/с);
  • Гонконг (305,71 Мбіт/с).
В Україні середня швидкість інтернету становить 84.4 Мбіт/с.
У рейтингу мобільного інтернету Україна перебуває на 81 місці, піднявшись на 12 рядків, якщо порівнювати з минулим роком.
Середня швидкість підключення становить 42,68 і 12,67 Мбіт/с на скачування і завантаження відповідно. Роком раніше — 21,24 і 9,86 Мбіт/с відповідно.
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У рейтингу міст Харків за швидкістю мобільного інтернету — на 101-му місці, Київ — на 114-му зі 152.
Яке місце у світовому рейтингу швидкості інтернету посідає Україна
Очікувано, повільний доступ в Україні обумовлений відсутністю мереж зв’язку п’ятого покоління.
При цьому, 5G вже є в деяких країнах колишнього СРСР, як наприклад, Латвія, Естонія і Литва. У листопаді 2024 року в Україні стартував пілотний проєкт із впровадження 5G.
Нагадаємо, за даними Держспецзвʼязку, попри повномасштабне воєнне вторгнення та постійні атаки різними видами зброї на телекомунікаційну інфраструктуру, Україна сьогодні є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету.
За матеріалами:
УНІАН
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