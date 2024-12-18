В Україні хочуть запровадити моніторинг швидкості мобільного інтернету — Finance.ua

В Україні хочуть запровадити моніторинг швидкості мобільного інтернету Сьогодні 10:32 — Технології&Авто

В Україні хочуть запровадити моніторинг швидкості мобільного інтернету

У першому читанні ухвалили законопроєкт № 12 094, яким вносяться зміни до закону «Про електронні комунікації». Завдяки змінам зʼявиться інструмент для покращення якості та швидкості мобільного інтернету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Українці зможуть самостійно перевіряти якість послуг мобільного інтернету та продовжити користуватись національним роумінгом в надзвичайних ситуаціях після завершення воєнного стану в Україні», — сказано в повідомленні.

Що пропонує законопроєкт

1. Запровадити швидкість інтернету в перелік обов’язкових показників якості зв’язку.

У Законі України «Про електронні комунікації» передбачений перелік показників якості звʼязку, але серед них не було такого показника, як швидкість інтернету.

Законопроєктом пропонується затвердити такий показник. Надалі ці зміни дозволять Міністерству цифрової трансформації затвердити новий перелік показників якості відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», зокрема зі швидкістю інтернету, та встановити їхні кількісні характеристики. Наприклад, для швидкості буде встановлено кількість мегабіт у секунду. Оператори мобільного звʼязку зобовʼязані надавати свої послуги зі встановленими державою показниками якості.

2. Використовувати краудсорсинг для моніторингу якості мобільного інтернету.

Краудсорсинг — інструмент для моніторингу якості мобільного інтернету користувачами.

Українці зможуть перевіряти якість Інтернету через власні пристрої. Паралельно ці дані передаватимуть до регулятора НКЕК. Отримана інформація допоможе оцінювати якість послуг та виявляти проблемні зони. Наразі систему моніторингу якості ще не визначено.

3. Продовжити дію національного роумінгу після воєнного стану.

Під час надзвичайних ситуацій українці зможуть користуватися мобільними мережами інших операторів. Хоча ця послуга не стане постійною, її тимчасове застосування дозволить забезпечувати зв’язок навіть у кризових умовах.

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