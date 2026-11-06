Google пропонує працівникам добровільно звільнитися за компенсацію

Google розширила програму добровільних звільнень ще на п’ять країн. Працівникам пропонують компенсаційні виплати за вихід із компанії на тлі зростання витрат на штучний інтелект та інфраструктуру.

Із червня такі пропозиції отримують співробітники компанії в Канаді, Франції, Німеччині, Японії та Швейцарії. Про це Google повідомила Reuters.

Ініціатива є частиною стратегії оптимізації витрат на тлі масштабних інвестицій у штучний інтелект та ІТ-інфраструктуру. Подібні програми компанія тестувала у своїх підрозділах у США та Великій Британії ще з минулого року.

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У Google пояснюють, що добровільний вихід із компанії — це можливість для працівників, яким складно адаптуватися до темпів роботи або які не поділяють її стратегічний напрям. В окремих підрозділах після таких програм раніше проводили й додаткові точкові скорочення.

У яких підрозділах Google пропонує компенсації

Програма не поширюється на деякі ключові для компанії напрями. Зокрема, пропозиції не отримали працівники Google Cloud та ШІ-лабораторії DeepMind. Ці підрозділи фінансова директорка компанії Анат Ашкеназі регулярно називає пріоритетними для найму.

У Швейцарії, де в інженерному центрі Google у Цюриху працюють близько 5 тис. людей, програму запустили в середині червня. За інформацією джерел Reuters, подати заявку можна було до середини липня.

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Розмір компенсації залежав від стажу: працівникам пропонували один місячний оклад за кожен рік роботи в компанії, але не більше ніж 12 окладів. Перші співробітники залишили Google у серпні.

За даними джерел видання, в одній із команд, що налічувала близько 50 людей, на пропозицію погодилися щонайменше четверо фахівців.

Витрати на ШІ змушують техногігантів переглядати штат

Google — не єдина технологічна компанія, яка намагається скоротити операційні витрати на тлі інвестицій у штучний інтелект. Значні кошти потрібні для будівництва дата-центрів і закупівлі чипів, необхідних для навчання та роботи моделей.

Подібний підхід застосовує Microsoft. Минулого тижня компанія запропонувала програму добровільного звільнення приблизно для 60 тис. працівників. За даними американських медіа, це понад чверть її глобального штату.