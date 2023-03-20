Google працює над ШІ, який допоміг би лікувати рак і аналізувати результати УЗД — Finance.ua
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Google працює над ШІ, який допоміг би лікувати рак і аналізувати результати УЗД

Технології&Авто
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Google працює над ШІ, який допоміг би лікувати рак і аналізувати результати УЗД
Google працює над ШІ, який допоміг би лікувати рак і аналізувати результати УЗД
Google працює над штучним інтелектом, який допоміг би лікувати рак й аналізувати результати ультразвукової діагностики (УЗД), пише Engadget.
Це, ймовірно, могло би спростити процес аналізу ультразвукових обстежень, зокрема виявляти рак молочної залози чи автоматично визначати термін вагітності. Google для цього проєкту обʼєднався з кенійською компанією Jacaranda Health і тайванським Меморіальним госпіталем Chang Gung.
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Як пише видання, медична мовна модель Google нещодавно набрала 85% на іспиті для лікарів. Це на 18% більше за попередню версію ШІ. Втім, у компанії попереджають, що технологія поки що не готова до «реальної роботи» і не замінить лікарів найближчим часом.
Крім того, Google досліджує можливість використання ШІ в променевій терапії, зокрема для лікування раку й скринінгу грудної клітки на туберкульоз.
Раніше Google почав співпрацю з фармацевтами, щоби навчити штучний інтелект автоматично розрізняти нерозбірливий почерк лікарів. Функція працюватиме через технологію розпізнавання зображень Google Lens і дозволятиме сфотографувати рецепт і завантажити його.
За матеріалами:
The Village Україна
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