Стартап OpenAI офіційно представив GPT-4 — Finance.ua

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Стартап OpenAI офіційно представив GPT-4

Технології&Авто
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Стартап OpenAI офіційно представив GPT-4
Стартап OpenAI офіційно представив GPT-4
Компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4, який здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально.

Що у ньому нового?

  • Зазначається, що GPT-4 став більш креативним і придатним для співпраці, ніж його попередник GPT-3,5. Він може генерувати, редагувати та виконувати з користувачами творчі та технічні письмові завдання, такі як створення пісень, написання сценаріїв або вивчення стилю письма користувача.
  • Нова модель може аналізувати зображення, однак відповідатиме лише за допомогою тексту.
  • Також GPT-4 здатний обробляти понад 25 тис. слів тексту, дозволяючи використовувати такі випадки, як створення вмісту довгої форми, розширені розмови, а також пошук і аналіз документів.
«Ми витратили 6 місяців, щоб зробити GPT-4 безпечнішим і більш узгодженим. За нашими внутрішніми оцінками, GPT-4 на 82% рідше реагує на запити щодо забороненого контенту і на 40% частіше надає фактичні відповіді, ніж GPT-3.5», — розповідають в компанії.

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Однак покращення, кажуть в компанії, можна побачити за результатами тестів, включно з LSAT (вступний тест для майбутніх юристів), SAT Math (тест з математики) й SAT Evidence-Based Reading & Writing (іспити з читання та письма). У згаданих тестах GPT-4 набрав 88% і вище, повний список іспитів і бали системи можна переглянути тут.
Додається, що GPT-4 буде доступним на платній версії чат-боту ChatGPT Plus і як API для розробників для створення програм і служб.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман написав у Twitter, що GPT-4 «все ще має недоліки та все ще обмежений».
За матеріалами:
Економічна Правда
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