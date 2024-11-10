Google Photos оновлює спільні альбоми: додано розділ Updates для відстеження активності — Finance.ua

Google Photos оновлює спільні альбоми: додано розділ Updates для відстеження активності
Сервіс Google Photos спрощує відстеження активності у спільних альбомах завдяки новому розділу Updates. У цьому розділі можна буде побачити сповіщення про зміни в спільних альбомах та оновлення в розмовах у Google Photos.
Про це пише The Verge.
Розділ Updates можна знайти, натиснувши на значок дзвіночка, який замінив кнопку Sharing (іконка із двома людьми).
Оновлення показуються в хронологічному порядку, дозволяючи переглядати активність за «сьогодні, вчора, цього тижня, цього місяця, минулого місяця та раніше».
«Ми прагнемо спростити перегляд останньої активності за допомогою інтерфейсу, який робить альбоми, групи та розмови доступнішими», — пояснює команда Google Photos.
Google також зазначає, що доступ до спільних альбомів тепер можна отримати через новий розділ Collections.
Нова сторінка Updates вже починає впроваджуватися у застосунках Google Photos для Android та iOS. На повне розгортання оновлення в деяких регіонах може знадобитися кілька тижнів.
Поділитися новиною