Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до даних історії місцезнаходжень — Finance.ua
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Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до даних історії місцезнаходжень

Технології&Авто
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Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до даних історії місцезнаходжень
Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до даних історії місцезнаходжень
Компанія Google незабаром внесе зміни до роботи Google Maps, аби ускладнити доступ правоохоронців до інформації про історію місцезнаходження користувачів.
Про це пише The Verge.
Починаючи з 2024 року сервіс зберігатиме історію пересувань користувачів локально на їхніх пристроях, а не в хмарному сховищі. Нововведення є відповіддю Google на численні заклики посилити захист приватності.
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Наразі правоохоронні органи можуть отримувати доступ до агрегованих даних про місцезнаходження користувачів за допомогою так званих «географічних ордерів».

Коли вийде оновлення для Google Maps

Оновлення буде запущене наступного року як для Android, так і для iOS. Коли воно стане доступним, користувач отримає відповідне сповіщення.
Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до даних історії місцезнаходжень
Компанія також скоротить термін автоматичного видалення даних про місцезнаходження з 18 місяців до трьох місяців.
Користувачі зможуть створювати зашифровані резервні копії своєї історії пересувань у хмарі Google, якщо захочуть зберегти її після зміни пристрою.
Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до даних історії місцезнаходжень
За матеріалами:
Speka
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