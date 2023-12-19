Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову — Finance.ua

Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову Сьогодні 21:43 — Кримінал

Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову

Компанія Google погодилася виплатити 700 мільйонів доларів та посилити конкуренцію в магазині додатків Google Play відповідно до умов антимонопольного врегулювання зі штатами США та споживачами.

Про це пише Reuters.

Згідно з угодою, Google заплатить 630 мільйонів доларів у фонд врегулювання для споживачів і 70 мільйонів у фонд, який використовуватиметься штатами.

У мировій угоді йдеться, що користувачі, які відповідають вимогам, отримають принаймні 2 долари та можуть отримати додаткові виплати залежно від своїх витрат у Google Play у період з 16 серпня 2016 року до 30 вересня 2023 року.

До врегулювання приєдналися всі 50 штатів, округ Колумбія, Пуерто-Ріко та Віргінські острови.

Google звинувачували в тому, що він стягував із споживачів завищені ціни через незаконні обмеження на розповсюдження додатків на пристроях Android і непотрібні комісії за транзакції в додатках. Однак компанія свою провину не визнала.

У межах мирової угоди Google заявила, що спростить користувачам можливість скачувати програми безпосередньо від розробників.

У межах угоди компанія також погодилася внести зміни до роботи системи Android у США, наприклад, дозволивши розробникам реалізувати альтернативний метод виставлення рахунків за покупки у додатках.

Юристи штатів у своїй заяві до суду заявили, що умови врегулювання «запропонують значне та довгострокове полегшення для споживачів в усій країні».

Економічна Правда За матеріалами:

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