Google Maps пропонуватиме місця для відвідування та відповідатиме на запитання про них — Finance.ua

Google Maps пропонуватиме місця для відвідування та відповідатиме на запитання про них Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Google Maps пропонуватиме місця для відвідування та відповідатиме на запитання про них

В Google Maps з’являться нові функції на базі штучного інтелекту Gemini. Оновлення першими отримають користувачі Android та iOS в США.

Як це працюватиме

Gemini тепер зможе пропонувати місця та заклади для відвідування. Користувачі зможуть у форматі живої розмови з додатком уточнювати деталі.

Наприклад чи там тихо, чи є місця на відкритому повітрі. Gemini також зможе проаналізувати відгуки закладу та дати йому коротку характеристику.

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Водії тепер зможуть «Додати зупинки», щоб включити в поїздки визначні пам’ятки, мальовничі зупинки та заклади харчування вздовж маршруту.

Під час навігації карти також чіткіше показуватимуть смуги руху, пішохідні переходи та дорожні знаки, а ще підкажуть, на якій смузі водію потрібно перебувати, щоб встигнути на з’їзд.

Окрім цього функція Immersive View з’явиться у 150 нових містах по всьому світу.

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Immersive View — це розвинений режим Google Earth 3D, який дозволяє побачити, як виглядають стадіони, парки та маршрути з відповідними погодними умовами та дорожнім рухом для обраного часу доби та місцеперебування.

Immersive View для маршрутів зможе виділяти складні повороти та підказувати де припаркуватися. Оновлення почнеться цього тижня на Android та iOS у тих містах, де ця функція вже доступна.

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