Google Lens запустив функцію пошуку за відео та голосом — Finance.ua

Google Lens запустив функцію пошуку за відео та голосом Сьогодні 03:25 — Технології&Авто

Google Lens запустив функцію пошуку за відео та голосом

Google Lens пропонує пошук не лише за зображенням, а за відео та голосом. Для нових функцій достатньо просто відкрити камеру в пошуковому вікні та додатково надиктувати те, що бачите в цей час.

Опція доступна в Search Labs на Android та iOS — але лише англійською мовою. Також тепер доступна можливість поставити запитання голосом, коли ви робите фотографію за допомогою Google Lens.

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Достатньо просто навести камеру та під час утримування кнопки запитати, що у вас на думці. Голосове введення для Google Lens тепер доступне в усьому світі в додатку Google для Android та iOS, але наразі лише для запитів англійською мовою.

Також Google обіцяє спростити покупки за допомогою Google Lens. Після нових оновлень Lens не тільки знайде візуально схожі товари, а й відображатиме ключову інформацію про продукт, який ви шукаєте, зокрема відгуки, інформацію про ціни в різних роздрібних магазинах і місця покупки.

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У коментарі для видання The Verge віцепрезидент Google з розробки Раджан Пател пояснив, що Google Lens розглядає відео як серію кадрів і використовує подібні методи комп’ютерного зору, як і у випадку з зображеннями.

Однак тут додатково залучають штучний інтелект Gemini, який аналізує саме послідовність кадрів і наявні відповіді в інтернеті.

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