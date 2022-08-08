Goldman Sachs знизив прогноз вартості нафти — Finance.ua

Goldman Sachs знизив прогноз вартості нафти Вчора 20:29 — Енергетика

Goldman Sachs знизив прогноз вартості нафти

Аналітики Goldman Sachs Group знизили свої найближчі прогнози щодо цін на нафту.

Про це пише Bloomberg.

Раніше банк очікував ціну в 140 доларів на Brent у третьому кварталі, але тепер прогнозує 110 доларів і від $130 до $125 за підсумками четвертого.

Прогноз на 2023 рік банк залишив без змін — $125 за барель.

Аналітики банку пояснюють зниження великою кількістю факторів, що викликають занепокоєння, включаючи побоювання з приводу рецесії, коронавірусні локдауни в Китаї, кризу китайського сектору нерухомості, а також публікації даних про стратегічні запаси нафти в США.

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«Ми продовжуємо очікувати, що ринок нафти залишиться в стані неприйнятного дефіциту за поточних цін», — йдеться у звіті.

Ціни на нафти злетіли в перші місяці 2022 року після вторгнення росії в Україну, а потім знизились у червні, коли занепокоєння глобальним уповільненням набрали обертів.

«Висока інфляція спонукала центральні банки, включаючи Федеральну резервну систему, підвищити процентні ставки. Інвестори припускають, що в цьому півріччі їх очікують додаткові підвищення», — нагадує Bloomberg.

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Економічна Правда За матеріалами:

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