Goldman Sachs знизив прогноз вартості нафти — Finance.ua

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Goldman Sachs знизив прогноз вартості нафти

Енергетика
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Goldman Sachs знизив прогноз вартості нафти
Goldman Sachs знизив прогноз вартості нафти
Аналітики Goldman Sachs Group знизили свої найближчі прогнози щодо цін на нафту.
Про це пише Bloomberg.
Раніше банк очікував ціну в 140 доларів на Brent у третьому кварталі, але тепер прогнозує 110 доларів і від $130 до $125 за підсумками четвертого.
Прогноз на 2023 рік банк залишив без змін — $125 за барель.
Аналітики банку пояснюють зниження великою кількістю факторів, що викликають занепокоєння, включаючи побоювання з приводу рецесії, коронавірусні локдауни в Китаї, кризу китайського сектору нерухомості, а також публікації даних про стратегічні запаси нафти в США.
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«Ми продовжуємо очікувати, що ринок нафти залишиться в стані неприйнятного дефіциту за поточних цін», — йдеться у звіті.
Ціни на нафти злетіли в перші місяці 2022 року після вторгнення росії в Україну, а потім знизились у червні, коли занепокоєння глобальним уповільненням набрали обертів.
«Висока інфляція спонукала центральні банки, включаючи Федеральну резервну систему, підвищити процентні ставки. Інвестори припускають, що в цьому півріччі їх очікують додаткові підвищення», — нагадує Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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