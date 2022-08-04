Бюджет росії в червні недоотримав 20% нафтогазових доходів — Finance.ua

Бюджет росії в червні недоотримав 20% нафтогазових доходів Вчора 21:37 — Світ

Бюджет росії в червні недоотримав 20% нафтогазових доходів

У липні бюджет росії поповнився на 284,8 млрд руб. за рахунок додаткових доходів від продажу нафти і газу, пишуть «Ведомости» . Це на 74,7 млрд руб. менше, ніж очікував Мінфін країни-агресора.

Загалом у червні доходи рф від енергетичної галузі перевищили прогнози на 138,9 млрд руб. Позитивну різницю в міністерстві пояснили «перехідними авансовими платежами за попередній місяць за вивізним митом на газ».

У серпні додаткові доходи від енергетичного сектору досягнуть 359,5 млрд руб., прогнозують у Мінфіні.

Через скасування бюджетного правила додаткові доходи не підуть на закупівлю іноземної валюти.

«У звʼязку з тимчасовим призупиненням на 2022 рік окремих положень бюджетних правил [...] купівля іноземної валюти та золота за рахунок зазначених вище коштів не проводитиметься», — уточнили в Мінфіні.

Раніше Bloomberg підрахував, що у 2022 році рф зароблятиме на продажі нафти та газу в середньому близько $800 млн на день. За підсумками року нафтогазові доходи країни можуть зрости на 20% — до $285 млрд. З урахуванням експорту металів країна-агресор може заробити приблизно стільки ж, скільки Захід заморозив на її рахунках у рамках санкцій, тобто близько $300 млрд.

Наприкінці червня на саміті лідери G7 розглянули «доцільність запровадження тимчасового обмеження цін на імпорт російських енергоносіїв». До цього США запропонували встановити ліміт цін на російську нафту, а офіційний представник G7 заявив, що лідери «Сімки» погодилися з тим, що це хороша ідея. Але щоб втілити її в життя, потрібно зробити «велику роботу».

Вторгнення в Україну та подальші санкції призвели до суттєвих втрат російського нафтового сектору. Лише до кінця 2022 року обсяг недоотриманих доходів оцінюється у $79 млрд, підрахували експерти KSE Institute.

Російський бюджет може недоотримати $85 млрд цього року через значну знижку на нафту марки Urals, свідчить дослідження компанії Rystad Energy. Urals з квітня торгується у межах $30–40 за барель нижче еталонної Brent. Аналітики зазначають, що санкції проти рф мають значний вплив на галузь та зменшують нафтогазові доходи кремля.

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