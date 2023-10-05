Gmail змінює правила масових розсилок, ускладнюючи роботу не лише спамерам, а й звичайним компаніям — Finance.ua
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Gmail змінює правила масових розсилок, ускладнюючи роботу не лише спамерам, а й звичайним компаніям

Технології&Авто
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Gmail змінює правила масових розсилок, ускладнюючи роботу не лише спамерам, а й звичайним компаніям
Gmail змінює правила масових розсилок, ускладнюючи роботу не лише спамерам, а й звичайним компаніям
Google оголосив, що в 2024 році у Gmail з’являться нові правила, спрямовані на скорочення кількості спаму, підвищення безпеки та спрощення відмови від рекламних розсилок.
Як повідомляє TechCrunch, нововведення торкнуться всіх компаній, які надсилають понад 5000 листів на Gmail-адреси впродовж дня.

Що зміниться?

Для початку Gmail буде спиратися на політику, запроваджену минулого року, яка вимагає, щоб електронні листи, надіслані на адреси Gmail, мали певну форму автентифікації, щоб підтвердити, що відправник справді той, за кого себе видає.
Ця зміна була необхідною, тому що багато масових відправників не захищають свої листи належним чином, що дозволяє зловмисникам «легко мімікрувати під них», пояснюють в блозі Google.
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Попри те, що це зменшило кількість неавтентифікованих повідомлень, які отримували користувачі Gmail, на 75%, тепер Google вимагатиме від масових відправників ретельної автентифікації своїх електронних листів відповідно до набору задокументованих найкращих практик.
Крім того, масові відправники повинні дозволити користувачам скасувати підписку всього одним натисканням, а ці запити на скасування підписки матимуть оброблятися впродовж двох днів.
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Google також вимагатиме від відправників масових розсилок не перевищувати чіткий пороговий рівень спаму. Це означає, що якщо достатня кількість користувачів позначає електронні листи відправника як спам, масовий відправник може втратити доступ до папок «Вхідні листи» користувачів.

Кого торкнуться зміни?

Зміни торкнуться будь-яких масових відправників, яких Google визначає як тих, хто надсилає понад 5000 повідомлень на адреси Gmail за один день.
Це може включати практично будь-яку компанію зі списком розсилки. Від великих роздрібних магазинів та технологічних компаній до навіть менших стартапів і компаній B2C або авторів інформаційних бюлетенів, які хочуть рекламувати себе за допомогою електронних повідомлень.
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Google зазначив, що багато відправників масових відправлень уже відповідають новим вимогам, і що компанія продовжить пропонувати чіткі інструкції до того, як зміни набудуть чинності в лютому 2024 року.
За матеріалами:
Ain.Ua
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