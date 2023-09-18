Google виплатить $93 мільйони компенсації за таємне стеження за користувачами — Finance.ua
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Google виплатить $93 мільйони компенсації за таємне стеження за користувачами

Фондовий ринок
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Google виплатить $93 мільйони компенсації за таємне стеження за користувачами
Google виплатить $93 мільйони компенсації за таємне стеження за користувачами
Компанія Google виплатить $93 млн компенсації в рамках мирової угоди через звинувачення, що вона відстежувала місцезнаходження користувачів без їхнього відома та згоди.
Про це повідомляє The Guardian.
Позов проти компанії подав генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта, який дійшов висновку, що компанія ввела користувачів в оману, переконавши, що вони мають більше контролю над інформацією про своє місцезнаходження, ніж насправді.
«Наше розслідування показало, що Google говорила своїм користувачам, що вона більше не буде відстежувати їхнє місцезнаходження, якщо вони відмовляться від цього, але робила протилежне і продовжувала відстежувати пересування своїх користувачів заради власної комерційної вигоди. Це неприйнятно, і ми притягаємо Google до відповідальності», — сказав Бонта в заяві, в якій оголосив про врегулювання.
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Офіс генерального прокурора також стверджує, що Google «обманювала користувачів щодо їхньої можливості відмовитися від реклами, орієнтованої на їхнє місцезнаходження». Адже після відключення функції «Історія розташування» компанія продовжувала стежити за користувачами іншими способами, зокрема, за їх активністю в мережі та додатках.
Google у рамках угоди не визнала своєї провини, але пішла на низку поступок, зокрема, пообіцяла прозорість щодо методів відстеження розташування користувачів.
За матеріалами:
Укрінформ
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