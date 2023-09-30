Google анонсувала розробку трансатлантичного кабеля, що забезпечить найкращий інтернет між країнами — Finance.ua
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Google анонсувала розробку трансатлантичного кабеля, що забезпечить найкращий інтернет між країнами

Технології&Авто
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Google анонсувала розробку трансатлантичного кабеля, що забезпечить найкращий інтернет між країнами
Google анонсувала розробку трансатлантичного кабеля, що забезпечить найкращий інтернет між країнами
Компанія Google анонсувала новий трансатлантичний оптоволоконний кабель Nuvem.
Як повідомляють у компанії, він забезпечить нове якісне інтернет-з'єднання між США, Португалією та Бермудськими островами. Це підвищить надійність трансатлантичного зв’язку на тлі попиту на цифрові сервіси. Втім, технічних характеристик майбутньої кабельної системи наразі не повідомили.
В останні роки уряд Бермудських островів вжив заходів для залучення інвестицій у підводну кабельну інфраструктуру та створення цифрового хабу в Атлантичному океані — надавалася підтримка відповідним ініціативам на законодавчому рівні.
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Це не перший кабель зв’язку, що буде проведений на Бермудські острови, але поки що єдиний, який зв’яже острови з Європою. Місцева влада давно докладала зусилля, щоб острови стали точкою інтерконнекту для підводних кабелів з Америки, Європи та Африки. У Тихому океані аналогічна роль випала Гуаму.
Щодо Португалії, вона стала місцем посадки підводних кабелів не тільки через вигідне географічне положення, а й через те, що країна активно зміцнює інфраструктуру цифрової економіки. Португалію назвали «цифровими воротами» до Європи, а місцевий уряд вважає надзвичайно важливими інвестиції в кабельну інфраструктуру. Очікується, що інформаційні канали стануть каталізаторами зростання у багатьох високотехнологічних галузях.
У США місцем посадки кабелю стане Південна Кароліна. Це теж дозволить штату перетворитися на технологічний центр, що розвивається. Раніше на узбережжі штату вже розпочали прокладку кабелю Firmina, який зв’яже його з Аргентиною, Бразилією та Уругваєм. Очікується, що Nuvem буде готовий до експлуатації у 2026 році. Разом з Firmina та Equiano він дозволить створити нові цифрові коридори, що пов’язують Північну та Південну Америку, а також Європу та Африку.
За матеріалами:
noworries
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