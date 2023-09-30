Google анонсувала розробку трансатлантичного кабеля, що забезпечить найкращий інтернет між країнами — Finance.ua

Google анонсувала розробку трансатлантичного кабеля, що забезпечить найкращий інтернет між країнами Сьогодні 22:47 — Технології&Авто

Google анонсувала розробку трансатлантичного кабеля, що забезпечить найкращий інтернет між країнами

Компанія Google анонсувала новий трансатлантичний оптоволоконний кабель Nuvem.

Як повідомляють у компанії, він забезпечить нове якісне інтернет-з'єднання між США, Португалією та Бермудськими островами. Це підвищить надійність трансатлантичного зв’язку на тлі попиту на цифрові сервіси. Втім, технічних характеристик майбутньої кабельної системи наразі не повідомили.

В останні роки уряд Бермудських островів вжив заходів для залучення інвестицій у підводну кабельну інфраструктуру та створення цифрового хабу в Атлантичному океані — надавалася підтримка відповідним ініціативам на законодавчому рівні.

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Це не перший кабель зв’язку, що буде проведений на Бермудські острови, але поки що єдиний, який зв’яже острови з Європою. Місцева влада давно докладала зусилля, щоб острови стали точкою інтерконнекту для підводних кабелів з Америки, Європи та Африки. У Тихому океані аналогічна роль випала Гуаму.

Щодо Португалії, вона стала місцем посадки підводних кабелів не тільки через вигідне географічне положення, а й через те, що країна активно зміцнює інфраструктуру цифрової економіки. Португалію назвали «цифровими воротами» до Європи, а місцевий уряд вважає надзвичайно важливими інвестиції в кабельну інфраструктуру. Очікується, що інформаційні канали стануть каталізаторами зростання у багатьох високотехнологічних галузях.

У США місцем посадки кабелю стане Південна Кароліна. Це теж дозволить штату перетворитися на технологічний центр, що розвивається. Раніше на узбережжі штату вже розпочали прокладку кабелю Firmina, який зв’яже його з Аргентиною, Бразилією та Уругваєм. Очікується, що Nuvem буде готовий до експлуатації у 2026 році. Разом з Firmina та Equiano він дозволить створити нові цифрові коридори, що пов’язують Північну та Південну Америку, а також Європу та Африку.

noworries За матеріалами:

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