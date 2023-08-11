У програмі Gmail від Google з’явилася функція перекладу повідомлень — Finance.ua

У програмі Gmail від Google з’явилася функція перекладу повідомлень 11.08.2023, 00:27 — Технології&Авто

У програмі Gmail від Google з’явилася функція перекладу повідомлень

Американська корпорація Google оголосила про додавання нативного перекладача до мобільного додатку служби електронної пошти Gmail. Ця функція допоможе користувачам читати та розуміти розмову будь-якою мовою.

«Протягом багатьох років наші користувачі зручно перекладали електронні листи в Gmail на понад 100 мов. Ми раді оголосити про інтеграцію рідного перекладу в програму Gmail для мобільних пристроїв, яка дозволить вам легко спілкуватися багатьма мовами», — йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що на рішення додати перекладач у мобільний додаток вплинули кінцеві споживачі.

Спливаюче повідомлення про переклад з’явиться, якщо мова вмісту повідомлення відрізняється від «Мови відображення Google.com Mail» у налаштуваннях облікового запису користувача. Також можна обрати, щоб Gmail завжди перекладав або ніколи не перекладав певні мови.

Для того, щоб скористатися функцією, потрібно натиснути опцію «Перекласти» у верхній частині електронного листа. Якщо ви її відхилите, вона з’явиться знову наступного разу, коли мова вмісту електронного листа не збігатиметься з параметром «Мова відображення Google.com Mail».

Також можна вимкнути це налаштування, прийнявши підказку «Не перекладати [мова] знову», яка з’являється, коли ви закриваєте спливаюче вікно, або вибравши «Не перекладати [мова] знову» в меню налаштувань перекладу. Якщо користувач відмовився від перекладу або система не виявила іншу мову, можна вручну перекласти повідомлення за допомогою меню з трьома крапками.

УНН За матеріалами:

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