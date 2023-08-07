Нова розробка від Google: Android-пристрої зможуть зчитувати QR-коди з іншого кінця кімнати — Finance.ua
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Нова розробка від Google: Android-пристрої зможуть зчитувати QR-коди з іншого кінця кімнати

Технології&Авто
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Нова розробка від Google: Android-пристрої зможуть зчитувати QR-коди з іншого кінця кімнати
Нова розробка від Google: Android-пристрої зможуть зчитувати QR-коди з іншого кінця кімнати
Компанія Google працює над сканером QR-кодів, який автоматично розпізнає їх у кадрі камери, збільшує масштаб і зчитує. Таким чином, пристрої зможуть розуміти коди з іншого кінця кімнати.
Про це пише The Verge.
Функція ще не з’явилася на пристроях, але вона є в останніх API, які Google робить доступними для розробників.
Нова можливість працює в системному інструменті Google QR Code Scanner, але також може бути реалізована в інших програмах.
За словами експерта з Android Мішаала Рахмана, функція легкого сканування QR-коду може зʼявитися в пристроях із операційною системою Android 13 або новіше.
Як зауважує The Verge, наразі не зрозуміло, наскільки ефективним буде таке сканування на ґаджетах із камерами нижчої якості, чи пошириться функція на інші пристрої, крім Google Pixel, і чи взагалі вона буде доступна. Однак видання сподівається, що незабаром ця можливість з’явиться в додатках для розробників і на широко розповсюджених пристроях.
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