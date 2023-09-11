GM відкликає понад 10 тис. зарядних пристроїв для моделі Chevrolet Bolt — Finance.ua

GM відкликає понад 10 тис. зарядних пристроїв для моделі Chevrolet Bolt Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

GM відкликає понад 10 тис. зарядних пристроїв для моделі Chevrolet Bolt

Володіння електромобілем може принести болісний досвід, пов’язаний із зарядкою. Однак саме фізична безпека самої зарядки має бути на найвищому рівні. Ось чому General Motors в даний час відкликає понад 10 000 зарядних кабелів, які за певних обставин можуть вдарити струмом користувачів.

Зарядні кабелі, про які мова йде, поставляються постачальником GM Webasto Charging Systems. Зокрема, це зарядні пристрої третього покоління з номером деталі 24 044 913, і вони є частиною пакету, який постачається з деякими автомобілями Bolt EUV 2022 та 2023 років.

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За словами GM, проблема насправді не в самому шнурі чи програмному забезпеченні, а в їх комбінації.

Очевидно, що саме програмне забезпечення несумісне з апаратним забезпеченням, і коли хтось відключає зарядний пристрій, він може не відключитися. Як правило, втрата заземлюючого з'єднання зупиняє заряд, але цього випадку цього не відбувається.

General Motors стверджує, що якщо пристрій може ударити струмом, то заряд буде слабким і короткочасним.

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Загалом GM виробила 10 825 потенційно порушених автомобілів, і 9 423 з них перебувають у США. Автовиробник каже, що йому не відомо про якісь інциденти, пов’язані з цією проблемою. У рамках відкликання дилери перевірять зарядний шнур і за потреби замінять його.

Примітно, що автомобілі, випущені після 22 вересня 2023, не мають такої проблеми.

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