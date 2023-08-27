Презентовано новий Chevrolet Captiva 2024 (фото) — Finance.ua
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Презентовано новий Chevrolet Captiva 2024 (фото)

Технології&Авто
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Презентовано новий Chevrolet Captiva 2024 (фото)
Презентовано новий Chevrolet Captiva 2024 (фото), Фото: General Motors
У Мексиці представлено новий Chevrolet Captiva 2024. Доступний сімейний кросовер пройшов фейсліфтинг і надходить у продаж на місцевому ринку за ціною від 486 400 до 549 400 песо ($28 700−33 400).
Про це повідомляється на сайті концерну General Motors.
Кросовер Chevrolet Captiva другого покоління випускається з 2018 року та пропонується в країнах Азії та Америки. Для здешевлення його виробництво перенесли в Китай (там він відомий як Baojun 530). Оновлену модель впізнають за зміненою решіткою радіатора та переднім бампером. «Двоповерхові» фари світлодіодні.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
У салоні з’явилися віртуальний щиток приладів і великий 10,4-дюймовий тачскрин портретного формату. Як і раніше, доступні версії на 5 і 7 місць, до того ж USB-порти тепер передбачені на всіх трьох рядах сидінь.
Базова комплектація Chevrolet Captiva 2024 розширена й тепер включає 6 подушок безпеки, парктронік і камеру заднього виду. В топовій версії Premier салон оздоблений перфорованою шкірою, є безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, панорамний дах і камери кругового огляду.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Новий Chevrolet Captiva оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 147 к. с. У парі з ним працює безступінчатий варіатор, а привід у кросовера виключно передній.
За матеріалами:
Фокус
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