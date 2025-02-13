Glovo запускає нові функції — Finance.ua

Glovo запускає нові функції Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

Glovo запускає нові функції

Компанія Glovo впроваджує нові функції для користувачів в Україні. Тепер у застосунку можна додавати друзів, обмінюватись рекомендаціями та створювати персональні списки улюблених замовлень.

Про це Glovo повідомила finance.ua.

Читайте також Фонд Притули та Glovo збирають кошти на рюкзаки для військових медиків

Що це дає

Нові функції допоможуть користувачам дізнаватись про нові заклади, орієнтуючись на досвід друзів.

Крім того, функцію Picks («Вибране») користувачі можуть використовувати не лише щоб вподобати знайомі ресторани, але й щоб додавати у списки те, що хочуть спробувати найближчим часом, або повторити замовлення, не витрачаючи час на пошуки закладу в застосунку.

Picks стає новим способом для користувачів зручно зберігати та впорядковувати улюблені ресторани.

Списки дають змогу групувати заклади під будь-яку нагоду, як-от «Найкращі обіди в офіс», «Вечеря з друзями», «Справжня італійська піца» чи навколо будь-якої іншої події, страви або місця, і звертатися до списків, щоб зекономити час при замовленні.

Довідка Finance.ua:

В Україні Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року і наразі представлений у 39 містах. Переглянути детальний перелік міст можна за посиланням.

З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.