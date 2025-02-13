Glovo запускає нові функції — Finance.ua

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Glovo запускає нові функції

Фондовий ринок
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Glovo запускає нові функції
Glovo запускає нові функції
Компанія Glovo впроваджує нові функції для користувачів в Україні. Тепер у застосунку можна додавати друзів, обмінюватись рекомендаціями та створювати персональні списки улюблених замовлень.
Про це Glovo повідомила finance.ua.
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Що це дає
Нові функції допоможуть користувачам дізнаватись про нові заклади, орієнтуючись на досвід друзів.
Крім того, функцію Picks («Вибране») користувачі можуть використовувати не лише щоб вподобати знайомі ресторани, але й щоб додавати у списки те, що хочуть спробувати найближчим часом, або повторити замовлення, не витрачаючи час на пошуки закладу в застосунку.
Picks стає новим способом для користувачів зручно зберігати та впорядковувати улюблені ресторани.
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Списки дають змогу групувати заклади під будь-яку нагоду, як-от «Найкращі обіди в офіс», «Вечеря з друзями», «Справжня італійська піца» чи навколо будь-якої іншої події, страви або місця, і звертатися до списків, щоб зекономити час при замовленні.
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Довідка Finance.ua:

  • В Україні Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року і наразі представлений у 39 містах. Переглянути детальний перелік міст можна за посиланням.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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