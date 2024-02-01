Фонд Притули та Glovo збирають кошти на рюкзаки для військових медиків — Finance.ua

Фонд Притули та Glovo збирають кошти на рюкзаки для військових медиків Сьогодні 13:35

Фонд Притули та Glovo збирають кошти на рюкзаки для військових медиків

Компанія Glovo разом із Благодійним фондом Сергія Притули розпочала першу спільну ініціативу — збір на укомплектовані медичні рюкзаки. Вартість одного такого наплічника становить 48 724 гривень.

Усі медичні рюкзаки пошиті з якісних матеріалів та зібрані за протоколом M.A.R.C.H.

До складу рюкзака входять ноші, турнікети, бинти та бандажі різних видів, ножиці, шприці, шина, очні щитки, назофарингеальні трубки, тактична пов’язка, армований скотч, маркер, картка пораненого, декомпресійні голки, шийний комірець, катетер, марлеві серветки тощо.

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Всі ці засоби необхідні бойовому медику, щоб мати можливість ефективно надавати допомогу пораненим на передовій.

Як взяти участь у зборі

З 1 до 11 лютого користувачі застосунку мають можливість замовити спеціальні страви зі знижкою від ресторанів-партнерів, а 10 гривень з кожного замовлення будуть перераховані на збір.

Для збору коштів Glovo створив бабл на головному екрані, в якому зібрав партнерські заклади, які долучилися до ініціативи.

Замовити благодійні страви та допомогти зібрати кошти можуть користувачі застосунку в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Борисполі, Броварах, Чернігові, Черкасах, Чернівцях, Ірпені, Рівному, Полтаві та Вінниці.

До збору долучились ресторанні мережі Pizza Day, «Сушия», Tbiliso, il Molino та інші.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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