«Glovo для кур’єрів»: компанія впроваджує нову програму в Україні — Finance.ua

«Glovo для кур’єрів»: компанія впроваджує нову програму в Україні
Компанія Glovo впроваджує в Україні програму «Glovo для кур'єрів», що має посприяти новим стандартам соціальних прав для кур'єрів.
Як кажуть у компанії, ця програма передбачає справедливий дохід, підвищення рівня захищеності, відкритий діалог з кур'єрами та можливості для розвитку.
- Справедливий дохід. Для визначення розміру оплати за годину залучатимуть незалежних експертів із WageIndicator. Крім того, кур'єри матимуть додаткові бонуси за кількість доставок, що дасть їм змогу взяти паузу для відпочинку.
- 360° захищеності. Компанія проводитиме тренінги з безпеки дорожнього руху, контраварійного водіння та домедичної допомоги для кур'єрів у найбільших містах. Активних кур'єрів компанія забезпечить ширшою медичною страховкою, зокрема надасть доступ до телемедицини й інших бонусів для фізичного й ментального здоров’я. Також найактивніші кур'єри зможуть отримати допомогу — 10 тис. грн на дитячі товари — з нагоди народження дитини.
Читайте також
- Рівність. Кур'єри матимуть можливість поскаржитися на дискримінацію й подати апеляцію у випадку несправедливого блокування. Glovo започатковує регулярні фокус-групи для отримання зворотного зв’язку від кур'єрів щодо їхнього досвіду доставки, щоб мати можливість його вдосконалювати.
- Розвиток. Glovo надасть вільний доступ до цифрової платформи G-learning для всіх зареєстрованих кур'єрів, де вони можуть пройти 20 онлайн-курсів з маркетингу, ІТ, управління бізнесом та інших галузей. Цей пункт має підвищити професійні навички кур'єрів та сприяти їхньому кар'єрному зростанню. Наразі на платформі зареєструвалися й пройшли навчання понад 4 тис. кур'єрів з різних країн.
Довідка Finance.ua:
- Glovo вже впровадила «Glovo для кур'єрів» в 17 країнах.
- До кінця 2023 року компанія планує запустити програму в усіх 25 країнах, де представлена, щоб охопити близько 80 тис. кур'єрів по всьому світу.
Поділитися новиною