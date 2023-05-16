«Glovo для кур’єрів»: компанія впроваджує нову програму в Україні — Finance.ua

«Glovo для кур’єрів»: компанія впроваджує нову програму в Україні Сьогодні 17:34 — Особисті фінанси

«Glovo для кур’єрів»: компанія впроваджує нову програму в Україні

Компанія Glovo впроваджує в Україні програму «Glovo для кур'єрів», що має посприяти новим стандартам соціальних прав для кур'єрів.



Як кажуть у компанії, ця програма передбачає справедливий дохід, підвищення рівня захищеності, відкритий діалог з кур'єрами та можливості для розвитку.

Справедливий дохід. Для визначення розміру оплати за годину залучатимуть незалежних експертів із WageIndicator. Крім того, кур'єри матимуть додаткові бонуси за кількість доставок, що дасть їм змогу взяти паузу для відпочинку.

360° захищеності. Компанія проводитиме тренінги з безпеки дорожнього руху, контраварійного водіння та домедичної допомоги для кур'єрів у найбільших містах. Активних кур'єрів компанія забезпечить ширшою медичною страховкою, зокрема надасть доступ до телемедицини й інших бонусів для фізичного й ментального здоров’я. Також найактивніші кур'єри зможуть отримати допомогу — 10 тис. грн на дитячі товари — з нагоди народження дитини.

Читайте також Скільки заробляють кур'єри Glovo

Рівність. Кур'єри матимуть можливість поскаржитися на дискримінацію й подати апеляцію у випадку несправедливого блокування. Glovo започатковує регулярні фокус-групи для отримання зворотного зв’язку від кур'єрів щодо їхнього досвіду доставки, щоб мати можливість його вдосконалювати.



Розвиток. Glovo надасть вільний доступ до цифрової платформи G-learning для всіх зареєстрованих кур'єрів, де вони можуть пройти 20 онлайн-курсів з маркетингу, ІТ, управління бізнесом та інших галузей. Цей пункт має підвищити професійні навички кур'єрів та сприяти їхньому кар'єрному зростанню. Наразі на платформі зареєструвалися й пройшли навчання понад 4 тис. кур'єрів з різних країн.

Довідка Finance.ua:

Glovo вже впровадила «Glovo для кур'єрів» в 17 країнах.

До кінця 2023 року компанія планує запустити програму в усіх 25 країнах, де представлена, щоб охопити близько 80 тис. кур'єрів по всьому світу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.