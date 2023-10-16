У Glovo розповіли, скільки інвестували в Україну за п’ять років — Finance.ua

У Glovo розповіли, скільки інвестували в Україну за п’ять років Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

У Glovo розповіли, скільки інвестували в Україну за п’ять років

З моменту виходу на ринок у жовтні 2018 року компанія Glovo інвестувала 85 млн євро в Україну й заплатила понад 20 млн євро податків до державного бюджету.

Про це повідомив співзасновник Glovo Саша Мішо.

«Український ринок є стратегічно важливим для Glovo. Наразі він є четвертим за обсягом бізнесу серед 25 країн присутності сервісу. Ми вклали вже понад 85 млн євро в Україну й продовжуємо інвестувати», — розповідає Саша Мішо.

Наразі Glovo працює у 37 містах з понад 8 тис. партнерів.

Середня кількість замовлень на 1 користувача в застосунку Glovo зросла за останні 12 місяців на 56% і становить 10,3 замовлення на рік, що вже більше, ніж було до повномасштабного вторгнення.

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