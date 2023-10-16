У Glovo розповіли, скільки інвестували в Україну за п’ять років — Finance.ua

У Glovo розповіли, скільки інвестували в Україну за п’ять років
З моменту виходу на ринок у жовтні 2018 року компанія Glovo інвестувала 85 млн євро в Україну й заплатила понад 20 млн євро податків до державного бюджету.
Про це повідомив співзасновник Glovo Саша Мішо.
«Український ринок є стратегічно важливим для Glovo. Наразі він є четвертим за обсягом бізнесу серед 25 країн присутності сервісу. Ми вклали вже понад 85 млн євро в Україну й продовжуємо інвестувати», — розповідає Саша Мішо.
Читайте також: Марина Павлюк: кур'єри в Glovo сьогодні можуть заробляти до 30 тисяч
Наразі Glovo працює у 37 містах з понад 8 тис. партнерів.
Середня кількість замовлень на 1 користувача в застосунку Glovo зросла за останні 12 місяців на 56% і становить 10,3 замовлення на рік, що вже більше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
🤗 Раді анонсувати унікальну подію! Конференція ROMI про КРЯактивний маркетинг, digital, affiliate і трафік! Якщо тобі цікаві інсайди діджитал-маркетингу, кейси партнерського маркетингу та доповіді найкращих спікерів — тобі сюди https://tinyurl.com/53k9fyrk.
Поділитися новиною