GitHub запустив безоплатну версію Copilot — Finance.ua

GitHub запустив безоплатну версію Copilot 20.12.2024, 01:34 — Технології&Авто

GitHub запустив безоплатну версію Copilot

GitHub зробив свій інструмент Copilot для написання коду безплатним для всіх користувачів.

Про це пише TechCrunch

GitHub оголосив, що його інструмент Copilot для роботи з кодом тепер доступний безплатно для всіх користувачів. Його також інтегрували за замовчуванням у редактор VS Code.

Читайте також Microsoft Copilot отримав велике оновлення

Раніше Copilot коштував від $10 на місяць, а безплатний доступ отримували лише студенти, викладачі та розробники з відкритого коду. Зараз цей інструмент може використовувати кожен, хоча є обмеження: безплатна версія дозволяє виконати до 2000 завершень коду на місяць.

Також доступні лише моделі Anthropic Claude 3.5 Sonnet і OpenAI GPT-4o, а функція Copilot Chat має ліміт у 50 повідомлень. Інструмент інтегровано у VS Code, Visual Studio, JetBrains та GitHub.com. Компанія також повідомила, що кількість розробників на платформі зросла до 150 млн, порівняно зі 100 млн на початку 2023 року.

Читайте також ШІ Copilot від Microsoft тепер розуміє людський почерк

Раніше GitHub представив Spark — новий ШІ-інструмент для розробки вебзастосунків, який використовує моделі OpenAI та Anthropic для генерації попереднього перегляду вебзастосунку. Користувачі можуть порівнювати різні версії та вносити зміни. Окрім того, досвідчені розробники матимуть можливість редагувати код, тоді як новачки зможуть створювати застосунки, просто вводячи запити.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.