Microsoft Copilot отримав велике оновлення — Finance.ua

Microsoft Copilot отримав велике оновлення
Microsoft випустила оновлення для свого ШІ-помічника Copilot, додавши нові можливості для голосового спілкування та розпізнавання зображень, пише Neowin.
Microsoft представила оновлення для свого ШІ-інструменту Copilot. На головній сторінці тепер розміщені інформаційні блоки, а також є нова текстова панель для введення запитів та перегляду попередніх розмов.
Ось нові функції Copilot:
- Copilot Daily — голосовий помічник, який робитиме щодня короткий аудіоогляд новин та погоди з відомих джерел, як-от Reuters. Всього за п’ять хвилин юзер отримає огляд основних подій за день.
- Ще одна новинка — підтримка різних тем. Тепер користувачі можуть вибирати між світлою та темною темами. Окрім того, для введення запитів тепер можна використовувати текст, зображення або голосові команди.
- Голосові команди. Copilot тепер має чотири різні голоси: Meadow, Wave, Grove і Canyon.
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