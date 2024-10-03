Microsoft Copilot отримав велике оновлення — Finance.ua

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Microsoft Copilot отримав велике оновлення

Технології&Авто
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Microsoft Copilot отримав велике оновлення
Microsoft Copilot отримав велике оновлення
Microsoft випустила оновлення для свого ШІ-помічника Copilot, додавши нові можливості для голосового спілкування та розпізнавання зображень, пише Neowin.
Microsoft представила оновлення для свого ШІ-інструменту Copilot. На головній сторінці тепер розміщені інформаційні блоки, а також є нова текстова панель для введення запитів та перегляду попередніх розмов.
Ось нові функції Copilot:
  • Copilot Daily — голосовий помічник, який робитиме щодня короткий аудіоогляд новин та погоди з відомих джерел, як-от Reuters. Всього за п’ять хвилин юзер отримає огляд основних подій за день.
Microsoft Copilot отримав велике оновлення
  • Ще одна новинка — підтримка різних тем. Тепер користувачі можуть вибирати між світлою та темною темами. Окрім того, для введення запитів тепер можна використовувати текст, зображення або голосові команди.
  • Голосові команди. Copilot тепер має чотири різні голоси: Meadow, Wave, Grove і Canyon.
Microsoft Copilot отримав велике оновлення
За матеріалами:
vctr.media
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