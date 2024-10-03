Microsoft Copilot отримав велике оновлення — Finance.ua

Microsoft Copilot отримав велике оновлення 03.10.2024, 00:35 — Технології&Авто

Microsoft Copilot отримав велике оновлення

Microsoft випустила оновлення для свого ШІ-помічника Copilot, додавши нові можливості для голосового спілкування та розпізнавання зображень, пише Neowin

Microsoft представила оновлення для свого ШІ-інструменту Copilot. На головній сторінці тепер розміщені інформаційні блоки, а також є нова текстова панель для введення запитів та перегляду попередніх розмов.

Ось нові функції Copilot:

Copilot Daily — голосовий помічник, який робитиме щодня короткий аудіоогляд новин та погоди з відомих джерел, як-от Reuters. Всього за п’ять хвилин юзер отримає огляд основних подій за день.

Ще одна новинка — підтримка різних тем. Тепер користувачі можуть вибирати між світлою та темною темами. Окрім того, для введення запитів тепер можна використовувати текст, зображення або голосові команди.

Голосові команди. Copilot тепер має чотири різні голоси: Meadow, Wave, Grove і Canyon.

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